Какие признаки у растений проявляются при недостатке элементов питания : железо , фосфор , азод , бор ?

Биология
Какие признаки у растений проявляются при недостатке элементов питания : железо , фосфор , азод , бор ?
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Гость:
При недостатке света ,выделяет азот
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