Слова-биография, векша, факс, километр, архаизм, лапоть, светлица, приказчик, банан, грузовик, баять, диаметр, орфография, кафтан, леваш, юрта, фонетика, синоним, кочет, монитор, князь. Какие это слова-заимствованные,устаревшие...
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Слова-биография, векша, факс, километр, архаизм, лапоть, светлица, приказчик, банан, грузовик, баять, диаметр, орфография, кафтан, леваш, юрта, фонетика, синоним, кочет, монитор, князь. Какие это слова-заимствованные,устаревшие,диалектные или неологизмы??? Помогите пожалуйста!!!
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