Какие права,обязанности и функции у Путина?

Обществознание
Какие права,обязанности и функции у Путина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — прочитал Владимир Путин слова присяги.
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