Какие права,обязанности и функции у Путина?

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Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — прочитал Владимир Путин слова присяги.