У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у однійбанці

Математика

У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у однійбанці

Автор: Гость