У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у однійбанці

Математика
У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у однійбанці
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45:5=9(л)-в 1 бідоні. 2)9-7=2(л) Відповідь: в 1 банці 2 л молока
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Математика
У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у одній банці
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