Подберите коэффициенты в схеме окислительно-восстановительной реакции. Укажите ??кислитель и восстановитель. FeSO₄+K₂Cr₂O₇+H₂SO₄→Fe₂(SO₄)₃=Cr₂(SO₄)₃+K₂SO₄+H₂O
Химия
Подберите коэффициенты в схеме окислительно-восстановительной реакции. Укажите ??кислитель и восстановитель. FeSO₄+K₂Cr₂O₇+H₂SO₄→Fe₂(SO₄)₃=Cr₂(SO₄)₃+K₂SO₄+H₂O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2OFe(+2)-1e = Fe(+3) 6 в-ль, ок-ие2Cr(+6) +6e = 2Cr(+3) 1 ок-ль, в-ие
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