Звукобуквенный разбор слова растения?
Русский язык
Звукобуквенный разбор слова растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения-4 гл.,5 согл.,9 зв., 8 букв. Ударениу на гласную е Деление на слоги ра-сте-ни-я
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Подберите коэффициенты в схеме окислительно-восстановительной реакции. Укажите ??кислитель и восстановитель. FeSO₄+K₂Cr₂O₇+H₂SO₄→Fe₂(SO₄)₃=Cr₂(SO...
Математика
У5 бідонах боло 45 літрів молока у банці на 7 л молока менше ні в одном бідоні скільк?? літрів молока було у одній банці
История
Устраните противоречия в логических рядах (удалите лишний элемент). а) «Русская Правда», Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., «Слово о законе и бл...
Английский язык
Answer the questions and describe the character. 1. Who is she? 2. What is she? 3. How old is she? 4. How does she look like? 5. What is ...