Звукобуквенный разбор слова растения?

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Звукобуквенный разбор слова растения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения-4 гл.,5 согл.,9 зв., 8 букв. Ударениу на  гласную е Деление на слоги  ра-сте-ни-я
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