Шешендік сөздер біздің заманымызға қалай жеткен?

Литература
Шешендік сөздер біздің заманымызға қалай жеткен?
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