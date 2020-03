Смоделировать шифр Цезаря: пусть пользователь вводит 3-х буквенные слова.Программа должна выводить зашифрованные слова с сдвигом Цезаря, решить в паскаль. Помогите пожалуйста,очень срочно!Заранее благодарю.

Гость: Гость:

Для строчных русских букв: var s:string; k,i,c:integer; begin writeln('Введите 3-x буквенное слово:'); readln(s); write('Введите ключ: '); readln(k); for i:=1 to length(s) do begin c:=ord(s[i])+k; if c>1103 then c:=c-32; s[i]:=chr(c); write(s[i]); end; end.