Смоделировать шифр Цезаря: пусть пользователь вводит 3-х буквенные слова.Программа должна выводить зашифрованные слова с сдвигом Цезаря, решить в паскаль. Помогите пожалуйста,очень срочно!Заранее благодарю.

Информатика
Смоделировать шифр Цезаря: пусть пользователь вводит 3-х буквенные слова.Программа должна выводить зашифрованные слова с сдвигом Цезаря, решить в паскаль. Помогите пожалуйста,очень срочно!Заранее благодарю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для строчных русских букв:  var s:string; k,i,c:integer;  begin    writeln('Введите 3-x буквенное слово:');    readln(s);    write('Введите ключ: ');    readln(k);    for i:=1 to length(s) do    begin      c:=ord(s[i])+k;    if c>1103 then c:=c-32;      s[i]:=chr(c);      write(s[i]);    end;   end.
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