Как выполнить работу над ошибками.Что заначит I вот эта палочка помогите
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Как выполнить работу над ошибками.Что заначит I вот эта палочка помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта палочка означает орфографическую ошибку. То .есть допущена ошибка в написании слова.
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