Усиление королевской власти в 16-17 веках.абсолютизм в европе все знаменательные даты

История
Усиление королевской власти в 16-17 веках.абсолютизм в европе все знаменательные даты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1562г. начало Гражданских войн в Франции
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