Как записать число 3млрд807млн8ед
Математика
Как записать число 3млрд807млн8ед
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Гость:
Вот, держи ответ 3807000008
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