Подумай и ответь, какой могла быть фамилия человека если: а)его отец был глухой - ??)его отца звали Данилой - в)его отец звали куницей - г) его отец был пастухом- д) его отец жил в деревне Сосновка - е )его отец имел очень све...

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Подумай и ответь, какой могла быть фамилия человека если: а)его отец был глухой - ??)его отца звали Данилой - в)его отец звали куницей - г) его отец был пастухом- д) его отец жил в деревне Сосновка - е )его отец имел очень светлые волосы (был белокурым)- помогите пожалуйста!

Автор: Гость