Какая часть слова является носителем его грамматического значения? Заранее спасибо!
Русский язык
Какая часть слова является носителем его грамматического значения? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естественно корень! пам-пам с:
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