Сначала люди освоили самый доступный, но он легко гнулся, затем добавили к нему ещ?? один и получили другой, более прочный, но хрупкий. И вот, наконец, когда научились разводить очень жаркий огонь, появился прочный, твёрдый, го...

История

Сначала люди освоили самый доступный, но он легко гнулся, затем добавили к нему ещ?? один и получили другой, более прочный, но хрупкий. И вот, наконец, когда научились разводить очень жаркий огонь, появился прочный, твёрдый, годный для самых разных вещей. Из него ассирийцы стали делать своё оружие. Речь идёт о разных ______________,это: 1)_____________ 2)_____________ 3)_____________ 4)_____________

Автор: Гость