Сначала люди освоили самый доступный, но он легко гнулся, затем добавили к нему ещ?? один и получили другой, более прочный, но хрупкий. И вот, наконец, когда научились разводить очень жаркий огонь, появился прочный, твёрдый, го...

История
Сначала люди освоили самый доступный, но он легко гнулся, затем добавили к нему ещ?? один и получили другой, более прочный, но хрупкий. И вот, наконец, когда научились разводить очень жаркий огонь, появился прочный, твёрдый, годный для самых разных вещей. Из него ассирийцы стали делать своё оружие. Речь идёт о разных ______________,это: 1)_____________ 2)_____________ 3)_____________ 4)_____________
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Металлы 2.Золото 3.Сталь 4.Железо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два одинаковых резисторов соединены последовательно .к одному из них параллельно подключают ещё один такойже резистор как изменилось обшей сопротив...
Ответить
Русский язык
Срочно,как доказать что это текст
Ответить
Русский язык
Твоё отношение к произведению Серебряная ёлка . прошу помогите срочно
Ответить
Математика
Даны разложения чисел на простые множители. Найди их НОД (наибольший общий делите??ь). 1) C=2² * 3 * 5 и D= 2³ * 3 * 7 2) H=2 * 5² * 11 и K=2³ * 5³...
Ответить
Қазақ тiлi
Кай сөз табынан бурын сан есімдер мулде келмейлі
Ответить