Пожалуйста помогите с заданиями на стр 18 19 20 21

Математика
Пожалуйста помогите с заданиями на стр 18 19 20 21
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где страницы 19,20 и 21
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