Какая идеология была присуща бис марку?(напишите какая идеология и всё)
История
Какая идеология была присуща бис марку?(напишите какая идеология и всё)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальное единство сверху за счет тотального подчинения. Объединение нации. "Сначала "Империя" а потом "Германия" говорил он.
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