Какая масса кислорода вступила в реакцию .если получено 4.4 г оксида углерода (4)?

Химия
Какая масса кислорода вступила в реакцию .если получено 4.4 г оксида углерода (4)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х г. 4,4 г C. + O2. = CO2 n=1 моль n=1 моль Mr= 32 г/моль. Mr = 44 г/моль m= 32 г m= 44 г Х г О2. - 4,4 г СО2 32 г. - 44 г СО2 m(O2)=32*4,4 / 44 =3,2 г
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