Упражнение номер 129. нажмите на фотографию.

Русский язык
Упражнение номер 129. нажмите на фотографию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный: праздника, радости, снега, перемен, счастья, веселья, молнии, турнира. Творительный: праздником, радостью,переменам, снегом, счастьем, весельем, молнией, турниром.
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