Какая проблема затрагивается в во фразе "Знание-сокровищница, но ключ к ней-практика"?

Обществознание
Какая проблема затрагивается в во фразе "Знание-сокровищница, но ключ к ней-практика"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
" Знание -сокровищница, но ключ к ней практика" Проблема очень актульна в наше время.Эта фраза означает какой бы ты не владел информацией и знаниям о каком-либо навыке и т.д.Тебе никак оно не поможет если ты не будет практиковаться в этом познании. Например:  Ты знаешь как кататься на лыжах(горных). ты знаешь как надо поворачивать , как ставить ноги , в общем все необходимые знания. Но не попрактиковавшись  не падая  из-за чего либо и не оттачивая свои действия ты не научишься ехать на них профессионально.
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