ПОМОГИТЕlt; СОСТАВИТЬ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОД НОМЕРАМИ 8 И 9
Русский язык
ПОМОГИТЕlt; СОСТАВИТЬ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОД НОМЕРАМИ 8 И 9
Ответ(ы):
Гость:
Нас так в школе учат)))надеюсь ты поймешь!последнее предложение сверься с друзьями на всякий случай))))удачи))))
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