Написать предложения, используя правильную форму существительного и числительного

Гость: Гость:

1. Из трехсот сорока двух 2. Всех щупалец.... одно щупальце 3. Из двух килограммов ... две трети 4. пять апельсинов 5. одиннадцать 6. О семерых пассажирах 7. Из двух борцов один 8. обоими учениками 9. Об обеих ученицах 10. Число ноль 11. полтора батона и полторы банки 12. тысяча сто сорок седьмым