Написать предложения, используя правильную форму существительного и числительного
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Написать предложения, используя правильную форму существительного и числительного
Ответ(ы):
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1. Из трехсот сорока двух 2. Всех щупалец.... одно щупальце 3. Из двух килограммов ... две трети 4. пять апельсинов 5. одиннадцать 6. О семерых пассажирах 7. Из двух борцов один 8. обоими учениками 9. Об обеих ученицах 10. Число ноль 11. полтора батона и полторы банки 12. тысяча сто сорок седьмым
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