Какая река течет в сторону тихого океана
Окружающий мир
Какая река течет в сторону тихого океана
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Гость:
Реки бассейна Тихого океана – Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг,Фрейзер
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