Какие 4 атома являются наиболее нужными для организма человека и почему? Помогите пожалуйста, очень нужно.
Химия
Какие 4 атома являются наиболее нужными для организма человека и почему? Помогите пожалуйста, очень нужно.
Ответ(ы):
Гость:
С, H, O, N соответственно углерод, водород, кислород, азот они входят в состав белков, липидов, углеводов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Физика
Вычислите период и частоту свободных колебаний математического маятника, длина нити которого 1 м. Сколько времени будут длится 10 колебаний этого м...