Какие 4 атома являются наиболее нужными для организма человека и почему? Помогите пожалуйста, очень нужно.

Химия
Какие 4 атома являются наиболее нужными для организма человека и почему? Помогите пожалуйста, очень нужно.
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Ответ(ы):
Гость:
С, H, O, N соответственно углерод, водород, кислород, азот они входят в состав белков, липидов, углеводов
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