Объем смеси, состоящей из кислорода массой 2,5 г и углекислого газа массой 4,4 г, равен...
Химия
Объем смеси, состоящей из кислорода массой 2,5 г и углекислого газа массой 4,4 г, равен...
Ответ(ы):
Гость:
VO2=2.5/32=0.078mol vCO2=4.4/44=0.1mol vобщ=0.078+0.1=0.178mol V=0.178×22.4=3.99≈4L
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