решите уравнения 7 7/30-(5 11/3030- y)=3 19/30

Математика
решите уравнения 7 7/30-(5 11/3030- y)=3 19/30
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