Какие актёры и актрисы вам нравятся? Почему?
Литература
Какие актёры и актрисы вам нравятся? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стивен Сигл он снимался в голливудских фильмах и был самым сильным человеком голивуда.
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