Какие есть личные окончание

Русский язык
Какие есть личные окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Глаголы I  спряжения имеют окончания: -у (-ю) , -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют) : несу, несешь, несет, несем, несете, несут; 2. Глаголы II спряжения имеют окончания -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят): сижу, сидишь, сидит, сидим, сидите, сидят.  
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