Какие есть личные окончание

Гость: Гость:

1.Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю) , -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют) : несу, несешь, несет, несем, несете, несут; 2. Глаголы II спряжения имеют окончания -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят): сижу, сидишь, сидит, сидим, сидите, сидят.