Какие герои потерпели кораблекрушения и какие знания природы помогли им спастись
География
Какие герои потерпели кораблекрушения и какие знания природы помогли им спастись
Ответ(ы):
Гость:
Герою Робинзону Крузо помогло знание солнечных часов, его ум, умение определять погоду по поведению животных и умение пользованием компасом.
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