Какие исторические источники можно найти в земле.
Другие предметы
Какие исторические источники можно найти в земле.
Ответ(ы):
Гость:
Скелеты, клады, остатки старых сооружений, домов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верны...
Геометрия
Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 гра...
Русский язык