Какие исторические источники можно найти в земле.

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Какие исторические источники можно найти в земле.
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Скелеты, клады, остатки старых сооружений, домов
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