Какие из представленных ниже городов были столицами русских княжеств в период по??итической раздробленности? 1. Можайск. 2. Новгород - Северский. 3. Изборск. 4. Любеч. 5. Муром. 6. Искоростень.
История
Какие из представленных ниже городов были столицами русских княжеств в период по??итической раздробленности? 1. Можайск. 2. Новгород - Северский. 3. Изборск. 4. Любеч. 5. Муром. 6. Искоростень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новгород про него во всех русских сказках сказали
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