Какие из представленных ниже городов были столицами русских княжеств в период по??итической раздробленности? 1. Можайск. 2. Новгород - Северский. 3. Изборск. 4. Любеч. 5. Муром. 6. Искоростень.

История

Какие из представленных ниже городов были столицами русских княжеств в период по??итической раздробленности? 1. Можайск. 2. Новгород - Северский. 3. Изборск. 4. Любеч. 5. Муром. 6. Искоростень.

Автор: Гость