Какие характерные черты строения мхов?

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Для мхов характерны следующие особенности строения: тело большинства мхов имеет стебель и листья (у некоторых групп мхов, например печеночников, тело в виде стелющегося таллома); корней нет; мхи прикрепляются к почве ризодами — тонкими нитевидными одноклеточными или многоклеточными выростами, расположенными на нижней части стебля; у мхов имеется ассимиляционная ткань, содержащая хлоропласты; другие типы тканей (проводящие, механические, покровные, запасающие) выражены слабо и встречаются не во всех систематических группах мхов.