какие можно получить значения сопротивлений, соединяя всеми возможными способами три резистора, если сопротивление каждого равно 6 Ом?
Физика
какие можно получить значения сопротивлений, соединяя всеми возможными способами три резистора, если сопротивление каждого равно 6 Ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ значения 1) все последовательно, 2) один последовательно и 2 паралельно, 3) все паралельно. 1) просто скаадываем 6+6+6=18 ,2)скалыдваем и перемножаем 6+(6*6)\(6+6)=9 , 3) все перемножаем 6*6*6\(6+6+6)=12
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