Какие можно задать вопросы гномику из сказки лекарство от послушаности

Литература
Какие можно задать вопросы гномику из сказки лекарство от послушаности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В кого он превращался? 2. Как он появился, из за чего? 3. Где он жил? 4. Как у него получилось заставить поверить детей в чудо? 5. В кого он превращал детей?
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