Помогите пожалйста решить систему уравнений во вложении #4B.43(a) ; #4B.44(a) ; #4B.45(a) ;
Алгебра
Помогите пожалйста решить систему уравнений во вложении #4B.43(a) ; #4B.44(a) ; #4B.45(a) ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43 {2x²-3y²-5x-2y=26 {x-y=4⇒x=y+4 2(y+4)²-3y²-5(y+4)-2y-26=0 2y²+16y+32-3y²-5y-20-2y-26=0 -y²+9y-14=0 y²-9y+14=0 y1+y2=9 U y1*y2=14 y1=2⇒x1=6 y2=7⇒x2=11 (6;2);(11;7) 44 {x²+4xy-2y²=-29 {3x-y-6=0⇒y=3x-6 x²+4x(3x-6)-2(3x-6)²+29=0 x²+12x²-24x-18x²+72x-72+29=0 -5x²+48x-43=0 5x²-48x+43=0 D=2304-860=1444 x1=(48-38)/10=1⇒y1=3-6=-3 x2=(48+38)/10=8,6⇒y2=25,8-6=19,8 (1;-3);(8,6;19,8) 45 {x+y+xy=5 {x-y+xy=13 отнимем 2y=-8 y=-4 x-4-4x=5 -3x=9 x=-3 (-3;-4)
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