Какие новые профессии появились в последние года?)

Обществознание
Какие новые профессии появились в последние года?)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
маркетолог, макшейдер, ну и прочие нефтяные специальности
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