Какие новые профессии появились в последние года?)
Обществознание
Какие новые профессии появились в последние года?)
Ответ(ы):
Гость:
маркетолог, макшейдер, ну и прочие нефтяные специальности
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