Причины успеха советского наступления под сталинградом
История
Причины успеха советского наступления под сталинградом
Ответ(ы):
Гость:
1) Укрепление и расширение партизанского движения 2) Наращивание военного производства 3) Согласованность в действиях союзников по антигитлеровской коалиции 4) Кризис в фашистком блоке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте небольшой рассказ по картинке,используя в повествовании эффект неожида??ности для создания юмора.Там картинка:в гнезде лежат яица и из них...
Английский язык
Тест по англ.яз: Правильный ответ вставить в пропуски: 3) One thing _____ effects demand for labour is worker’s productivity. when which ...
Обществознание
)В чем состоит долг родителей перед детьми и детей перед родителями ? Приведите пр??меры из жизни , литературы и кинофильмов 2)Приведите примеры ...