Какие органы относятся к эндокринной системе ? На какие группы они делятся ?
Биология
Какие органы относятся к эндокринной системе ? На какие группы они делятся ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К эндокринной системе относятся эндокринные железы (железы внутренней секреции): гипоталамус, гипофиз, эпифиз, щитовидная и паращитовидные железы, тимус, надпочечники; а также эндокринные части желез смешанной секреции: островки Лангерганса поджелудочной железы и половые железы (например, яичники, семенники, желтое тело - как временная эндокринная железа). На какие группы делятся? Классификаций много. Например, на исключительно эндокринные железы и железы смешанной секреции.
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