С какой стороны горизонта у берёзы кора белее всего
Окружающий мир
С какой стороны горизонта у берёзы кора белее всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками.
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