Мише купили,шапку и свитер.Стоимость всей покупки-2500 руб.Цена сапог-700 руб./пара.Це??а свитера в 5 раз больше цены шапки.Вычисли цену свитера.Пожалуйста решите с пояснением, без иксов пожалуйста!
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Мише купили,шапку и свитер.Стоимость всей покупки-2500 руб.Цена сапог-700 руб./пара.Це??а свитера в 5 раз больше цены шапки.Вычисли цену свитера.Пожалуйста решите с пояснением, без иксов пожалуйста!
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