В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями AD и BC угол BDA=45градусов и угол BDC=43 градуса. Найдите градусную меру угла ABD

Алгебра

В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями AD и BC угол BDA=45градусов и угол BDC=43 градуса. Найдите градусную меру угла ABD

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