В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями AD и BC угол BDA=45градусов и угол BDC=43 градуса. Найдите градусную меру угла ABD
Алгебра
В равнобедренной трапеции ABCD с основаниями AD и BC угол BDA=45градусов и угол BDC=43 градуса. Найдите градусную меру угла ABD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92 градуса ...................... угол А=углу С=43градусам угол BDA=45 градусам, значит угол ABD= 180-(43+45)=180-88=92 градуса
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