Упростите выражение (2a-1)(a+1)+(2a-1)(a-3)+2a-2/a-1
Алгебра
Упростите выражение (2a-1)(a+1)+(2a-1)(a-3)+2a-2/a-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a^2 + a - 1 + 2a^2 - 7a + 3 + 2(a - 1)/(a - 1) = 4a^2 - 6a + 2 + 2 = = 4a^2 - 6a + 4
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