Какие подвиги были у Герасима,со сказки Муму???? План.

Литература
Какие подвиги были у Герасима,со сказки Муму???? План.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он его спас от смерти
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