Какие правила в школе, вы считаете не справедливыми? даю 20 баллов

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Какие правила в школе, вы считаете не справедливыми? даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру врач: когда  ты заболел ты говоришь: можно выйти? тебя отпускают и потом хоть ты заболел хоть нет тебя отпускают со школы (ну у меня так)
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