Напишите сообщение на тему "Рыцари средневековья

Гость: Гость:

средневековой Европе рыцарям мог стать дворян , готовый нести военную службу при необходимости защищать страну и церковь.Просто людин у них небыло одна причина отсуствие дениг.А быть рыцорем-дело растрадное.Средневековые рыцари должны были иметь кня(да и не одного),оружее и доспехи (также несколько комплектов).Рыцарим дарилась земля которую они могли сдавать в аренду