Напишите сообщение на тему "Рыцари средневековья

История
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 средневековой Европе рыцарям мог стать дворян , готовый нести военную службу  при необходимости защищать страну и церковь.Просто людин у них небыло одна причина отсуствие дениг.А быть рыцорем-дело растрадное.Средневековые рыцари должны были иметь кня(да и не одного),оружее и доспехи (также несколько комплектов).Рыцарим дарилась земля которую они могли сдавать в аренду
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