Написать любой текст в художественном стиле используя:эпитеты,метафоры,олицетво??ение,сравнения.Предложений 5-6.

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Написать любой текст в художественном стиле используя:эпитеты,метафоры,олицетво??ение,сравнения.Предложений 5-6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Барышня роза стояла на столе, опустив прекрасные листочки своего бутона вниз. Вчера она, будто ясная заря, горделиво возвышалась  в вазе, поглядывая по сторонам и источая неповторимый аромат. Хозяйка принесла ее из сада, обрезала наискосок стебель и опустила в воду. Потом пошла спать. А за ночь, холодную и промозглую, куда- то ушли ее силы, и роза,  милая роза, перестала ее интересовать. Грустит цветок от невнимания, а потому скоро потеряет  свои лепестки. Бедная роза !
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