Написать любой текст в художественном стиле используя:эпитеты,метафоры,олицетво??ение,сравнения.Предложений 5-6.

Гость: Гость:

Барышня роза стояла на столе, опустив прекрасные листочки своего бутона вниз. Вчера она, будто ясная заря, горделиво возвышалась в вазе, поглядывая по сторонам и источая неповторимый аромат. Хозяйка принесла ее из сада, обрезала наискосок стебель и опустила в воду. Потом пошла спать. А за ночь, холодную и промозглую, куда- то ушли ее силы, и роза, милая роза, перестала ее интересовать. Грустит цветок от невнимания, а потому скоро потеряет свои лепестки. Бедная роза !