Какие процессы в профазе 2 деления в мейозе происходят? срочно надо
Биология
Какие процессы в профазе 2 деления в мейозе происходят? срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.
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