Какие растения и животные живут в степи
Обществознание
Какие растения и животные живут в степи
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Гость:
Растения: нивянник обыкновенный,девясил,очиток живучий,кровохлебка аптечная , шалфей животные: сайгаки, суслики, хомяки,жабы, перепел, сурки. а вообще, мир флоры и фауны степи очень разнообразен.
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