Какие растения и животные живут в степи

Обществознание
Какие растения и животные живут в степи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения: нивянник обыкновенный,девясил,очиток живучий,кровохлебка аптечная , шалфей животные: сайгаки, суслики, хомяки,жабы, перепел, сурки. а вообще, мир флоры и фауны степи очень разнообразен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каких языках современной Европы сохранились имена, происходящие от имени Хлодв??г? Как они звучат?
Ответить
Английский язык
Вставьте нужные предложения At the start of the 15th centure, European knowledge of the world was surprisingly limited. Sailors used world maps b...
Ответить
Русский язык
Неправильные глаголы
Ответить
География
Как на режиме рек отражаеться их положение в разных клим поясах?? Приведите примеры.
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! 1. Буквы е, ё и ов суффиксах и окончаниях различных частей речи. 2. Вставь пропущенные буквы и недостающие знаки препина...
Ответить