Какие растения и животные живут в степи

Гость: Гость:

Растения: нивянник обыкновенный,девясил,очиток живучий,кровохлебка аптечная , шалфей животные: сайгаки, суслики, хомяки,жабы, перепел, сурки. а вообще, мир флоры и фауны степи очень разнообразен.