Какие сосуды называются сообщающимися?

Физика
Какие сосуды называются сообщающимися?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединенные между собой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста с информатикой! Для узла с IP-адресом 148.228.120.242 адрес сети равен 148.228.112.0. Чему равен третий слева байт маски? О...
Ответить
Математика
Сколько среди трехназных чисел таких в записи которых используется только цифры 1 и 2
Ответить
Биология
Из приведённого списка выберите железы только внутренней секреции. А. Гипофиз Б. Слёзные железы В. Щитовидная железа Г. Слюнные железы ...
Ответить
Математика
Дима меняет число, записанное на доске, по следующим правилам: если число делится ??а 3, то он вычитает из него 2; если число дает остаток 1 при де...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста!!! Очень нужно))
Ответить