Какие страны посетил марко поло ? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!

География
Какие страны посетил марко поло ? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Китай, Венеция, Армения, Иран, Казахстан, Индонезия
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