Какие строки в тексте современного гимна Российской Федерации ты считаешь важными

Обществознание
Какие строки в тексте современного гимна Российской Федерации ты считаешь важными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю такие: Россия священная наша держава Россия любимая наша страна. Потому что здесь заложен смысл этой песни. Что родина человека для него священна и любима.
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